Volksaktien für das Gantrischgebiet

Als Gantrischplus im Frühjahr 2018 gegründet wurde, waren elf Aktionäre an Bord. Zu den Gründern gehörten unter anderem mehrere Banken, eine Versicherung und natürlich der Naturpark selber, gezeichnet wurden rund 200 Aktien mit einem Aktienkapital von gut 100000 Franken. Nach einer ersten Kapitalerhöhung im letzten September sind mittlerweile 460 Aktien mit einem Aktienkapital von 230000 Franken im Handelsregister eingetragen. Und es geht weiter: «Wir haben wieder gegen 100 Aktien beisammen und können im September die zweite Erhöhung vornehmen», erklärt Geschäftsführer Ruedi Flückiger. Das Kapital wird dann gegen 300000 Franken betragen.

Viele Kleinaktionäre

Das Aktionariat sei breit gestreut, führt Flückiger weiter aus. Kleinere und grössere Gewerbebetriebe seien genauso dabei wie zwei Drittel aller Gemeinden im Gantrischgebiet und natürlich Private. Rund achtzig Aktionäre seien es insgesamt, wobei viele nur eine, 2 oder 5 Aktien gekauft hätten – ganz im Sinn einer Volksaktie eben.

Das Ziel ist klar. «Wir wollen Verbundenheit schaffen, Gantrischplus in der Region verankern», sagt Flückiger. Wobei er gleich nachschiebt: «Natürlich sind wir für den Start auch auf das Geld angewiesen.» Vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsrat ein ehrgeiziges, in seinen Augen aber erreichbares Ziel formuliert. Bis Ende Jahr sollen 1000 Aktien platziert sein, was einem Aktienkapital von 500000 Franken entspricht.

Angebote im Paket

Wer eine Aktie kauft, zahlt auf den Nennwert von 500 Franken nochmals 500 Franken dazu. Dieser Zuschlag, das sogenannte Agio, sei enorm wichtig, sagt Flückiger. Denn: «Das Gurnigel-Berghaus ist noch nicht selbsttragend. Wir legen jeden Monat ein paar Tausend Franken drauf.» Zum Start im letzten Winter sei der Betreib mit Berghaus und angegliedertem Bergheim zwar besser gelaufen als erwartet, im Moment lägen die Frequenzen dagegen im Rahmen des Budgets. «Wir sind stark vom Wetter abhängig.»

Genau deshalb versucht Flückiger, den Betrieb vermehrt auf Gruppen auszurichten. Sie reisen auch dann an, wenn es nicht so schön ist. Den Start macht im August ein Camp, in dem gegen siebzig Kinder unter anderem Spiele programmieren und Roboter bauen. «Platz haben wir ja», hält Flückiger mit Blick auf die grosszügigen Bauten fest. Und mit dem vorhandenen Standard liege man auch preislich in einem Bereich, der für ein Kinderlager zahlbar sei.