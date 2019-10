Nicht einmal 80 Einwohner zählt der Weiler Oberried im Könizer Ortsteil Niederscherli. In den letzten Tagen dürften sich im beschaulichen Dorf aber mindestens doppelt so viele Leute aufgehalten haben. Bauarbeiter.Verkehrseinweiser. Eventorganisatoren. Techniker. Caterer. Sie alle sorgten dafür, dass alles bereit ist, wenn am Freitag und Samstag die Pumptrack-Weltmeisterschaft über die Bühne geht – und die Einwohnerzahl kurzzeitig explodieren wird. Mit bis zu 3000 Besuchern rechnen die Organisatoren.