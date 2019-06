Vom Schuhputzer zum Unternehmer

Er stationiert sich mit der Rikscha beim Zytglogge. Sein Kennerblick wandert von einem Touristen zum nächsten. «Asiaten sind meist in der Gruppe, die haben keine Zeit.» Auf der anderen Strassenseite steht ein Paar. Lal marschiert los. «Das Spektakel startet in zwei Minuten», informiert er sie auf Englisch. Die beiden reissen ihren Blick vom Zytgloggeturm los und blicken ihn an. Er lächelt, erzählt vom Uhrenspiel, am Schluss wollen sie dennoch nicht mitfahren. Lal weiss, warum: «Ich war zu direkt.»

Inder wollen handeln

Bis zu zwölf Stunden ist er auf Touristenfang. Ist er erfolgreich, fährt er ein oder auch zwei Stunden durch die Unesco-geschützte Stadt. 80 Franken will er dafür, aber nicht immer: Bei Indern lege er einen höheren Satz an. «Auch wenn sie im Bellevue Palace schlafen, wollen sie mit mir feilschen. Das mag ich.» Einem indischen Hochzeitspaar hat er hingegen ein Geschenk in Form eines Rabatts gemacht. Einige Schweizer wollen nicht mit ihm fahren. «Wenn sie mich sehen – einen kleinen, dünnen Inder –, kommen sie nicht mit dem Gedanken zurecht, dass ich sie fahre.» Weil sich Schweizer nicht gewohnt seien, dass jemand körperlich für sie arbeite.

Seit 2004 ist er in Bern. Ganz losgelassen hat ihn seine alte Heimat nicht, nicht zuletzt, weil ja seine Eltern dort lebten, reiste er regelmässig zurück. Als 2017 die Schweiz und Indien ihre diplomatischen Beziehungen feierten, nahm er dies als Anlass, mit der Rikscha von Bern nach Indien zu fahren. Dabei sammelte er Spenden für ein Hilfsprojekt in Delhi. Das war die wohl längste Strecke seines Lebens mit 6000 Kilometern. Fünf Monate war er unterwegs und durchquerte zehn Länder. «Manche sagen, ich sei egoistisch, meine Familie alleinzulassen. Aber es war einfach ein Lebenstraum. Ich musste es tun», sagt er. Gefährlich sei es zumindest in Europa nicht geworden, obwohl er genau dem Flüchtlingsstrom entgegenfuhr. Anders in Indien, wo er die Strassen mit Tausenden von Menschen, Kühen und kuriosen Fahrzeugen teilen musste. «Ich mietete mir ein Begleitfahrzeug mit Fahrer, damit ich nicht überfallen wurde», sagt er.

Nach einem Arbeitstag in Berns Innenstadt fährt er mit der Rikscha über die Kornhausbrücke zur Garage im Breitenrain, und dann verbringt er den Abend meist mit der Familie. Jeweils am Mittwoch riecht es in seiner Strasse nach Curry: Er und Nadia kochen für die ganze Familie, auch ihr Bruder Dominik und ihre Mutter Heidi kommen vorbei. «Dieses Zusammensein ist in der indischen Kultur sehr wichtig. Es bedeutet mir deshalb auch viel.»