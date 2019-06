Was Bernmobil von Genf lernen könnte

Ein besseres Timing für das, was er an diesem Vormittag zeigen will, hätte sich Pascal Tanner kaum wünschen können. Auch wenn das Ereignis eigentlich kein erfreuliches ist: Über Funk hört der Verantwortliche für das Tramnetz bei den Verkehrsbetrieben Genf (TPG), dass auf der Linie 12 ein Tram mit einem Auto zusammengestossen ist. Ausgerechnet auf jenen vier Kilometern in den Vorort Thônex, die keine Wendeschleifen mehr haben – nun blieben, sagt er, die Trams auf diesem Abschnitt wieder stehen. Man müsse Ersatzbusse aufbieten.

«Ein Netz mit den beiden Fahrzeugtypen gleichzeitig zu betreiben, ist anspruchsvoll.»Pascal Tanner

Denn auf der Linie 12, dem historischen Ast des Genfer Tramnetzes, sind nach wie vor vor allem ältere Fahrzeuge unterwegs. Sie haben – anders als die TPG-Trams neuerer Bauart – nur einen Führerstand, können als sogenannte Einrichtungsfahrzeuge die Richtung nur wechseln, wenn die Gleisanlage entsprechend ausgebaut ist. Meist über eine Wendeschleife.

Problem Wendeschleife

Einrichtungsfahrzeuge? Oder nicht doch besser Zweirichtungsfahrzeuge? In der Region Bern ist die Debatte voll im Gang. Entzündet hat sie sich an der geplanten Verlängerung der Tramlinie 9 nach Kleinwabern, lanciert worden ist sie Anfang Jahr von den Mitteparteien in Köniz. Am Montag doppelte die ihnen nahestehende Interessengemeinschaft Verkehr Köniz nach: In die weiteren Projektarbeiten, so die Forderung, sei auch der Einsatz von Zweirichtungstrams einzubeziehen.

Immerhin würde dann an der Endstation die grosse Wendeschleife quer über das unüberbaute Land der Balsigergut-Stiftung überflüssig. Was die Verhandlungen mit der ohnehin eher kritisch gesinnten Landbesitzerin erleichtern würde.

Pascal Tanner sagt, dass sich der Aufwand für die TPG lohnt.

Bernmobil hält trotzdem am bisherigen Projekt fest. Zu wichtig ist dem Stadtberner Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, seine Fahrzeuge flexibel einsetzen zu können. Und weil in Bern seit je Trams mit nur einem Führerstand auf dem städtischen Netz unterwegs sind, heisst das für das Verlängerungsprojekt: Auch nach Kleinwabern sollen dereinst solche Trams fahren.

Ende in der Doppelspur

In Genf zeigt Pascal Tanner ein Stück weit Verständnis für diese Haltung. Er sitzt an diesem Vormittag mit dem Unfall auf der Linie 12 in einem modernen Tram, das dank zweier Führerstände problemlos vor- und rückwärtsfahren kann, und sagt: «Ein Netz mit den beiden Fahrzeugtypen gleichzeitig zu betreiben, ist anspruchsvoll.» Weil die Einrichtungsfahrzeuge eben auf eine Wendeschleife angewiesen und diese auf dem Genfer Tramnetz längst nicht mehr überall vorhanden sind: «Wir müssen genau planen.»

Trotzdem sind die TPG überzeugt, dass sich der Aufwand lohnt. Zumal er nur noch bis 2030 nötig ist, wenn die älteren Trams ausgemustert werden – zu gross sind die Vorteile, die die modernen Fahrzeuge bieten. Pascal Tanner will sie während der Fahrt auf der ähnlich neuen Linie 14 in den Vorort Meyrin vor Augen führen.

Die alten Trams – hier ein Konvoi der Linie 12 in Carouge – sind noch bis im Jahr 2030 unterwegs. (Bild: Gilles Lansard/Keystone)

Zweirichtungsfahrzeuge bieten nicht nur im Betrieb, sondern auch beim Bau von Tramlinien mehr Flexibilität. Weil sie auf beiden Seiten Türen haben und die Leute damit auch mal von links zusteigen können, sind an den Haltestellen die zwei obligaten seitlichen Perrons nicht mehr zwingend. Eine zentrale Plattform zwischen den Gleisen – diese günstigere Variante bietet sich vor allem dort an, wo das Tram in der Strassenmitte verläuft.

Den augenfälligsten Vorteil spart Pascal Tanner für die letzte Haltestelle auf. Hier endet die Linie in der bisherigen Doppelspur. Von einer aufwendigen Wendeschleife ist weit und breit nichts zu sehen, die Trams wechseln die Spur über eine doppelte Kreuzungsweiche. Eine zusätzliche Haltekante vor der Weiche sowie ein kurzes Abstellgleis in der Verlängerung des Trassees schaffen Kapazität, damit bei Hochbetrieb auch mal mehr als zwei Trams gleichzeitig abgestellt werden können.

Diesmal Glück gehabt

Mit einer solch einfachen Gleisanlage lässt sich das Tramnetz flexibel erweitern. Dies, hat zuvor Direktionsmitglied Thierry Wagenknecht in der TPG-Zentrale erklärt, sei seinerzeit einer der Hauptgründe für den Grundsatzentscheid zugunsten der Zweirichtungsfahrzeuge gewesen. Neben der Tatsache, dass Rückwärtsfahrten bei Unfällen und anderen Störungen problemlos möglich sind – seit 15 Jahren schafft Genf nur noch Trams mit zwei Führerständen an. Sie machen mittlerweile über die Hälfte des Fuhrparks aus.

Wendeschleifen haben es im dicht bebauten Genf ohnehin immer schwerer. Gleich mehrere Stück haben die TPG in den letzten Jahren verloren, weil das Terrain überbaut werden soll oder weil eine Fussgängerzone geplant ist. Dazu kommt, dass die Trams im engen Kurvenradius quietschen, und das gefällt den Anwohnern gar nicht.

Im Tram auf der Linie 14 kann Pascal Tanner Entwarnung geben. Am Funk hat er gehört, dass die Unfallstelle auf der Linie 12 geräumt ist. Nach nur einer halben Stunde läuft der Betrieb wieder normal. Glück gehabt. (Berner Zeitung)