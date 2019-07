Was Biel besser macht als Freiburg

Recht auf Einsprachigkeit

Die Unterschiede beginnen mit dem «Bieler Modell», also mit der Angewohnheit der Bielerinnen und Bieler, dass jene Person die Sprache festlegt, die das Gespräch eröffnet – die andere Person passt sich an. In Freiburg hingegen dominiert Französisch. Die Französischsprachigen gingen «ganz selbstverständlich» davon aus, dass die Deutschsprachigen Französisch sprechen oder zumindest verstehen, schreibt Schneuwly.

Anders als in Biel verweigere die französischsprachige Mehrheit in Freiburg somit der deutschsprachigen Minderheit das Recht auf Deutsch und auf Einsprachigkeit. «Hingegen fordert die französische Mehrheit dieses Recht für sich selber ein.»

Die Stadt Biel gilt seit 1952 offiziell als zweisprachig. Die Stadt spielt die Zweisprachigkeit als Trumpf aus. Freiburg hingegen ist bis heute nicht offiziell zweisprachig – obwohl sie es bereits bei der Gründung 1157 war. Gilt im Seeland der Doppelname Biel-Bienne, nennt sich die Zähringerstadt nach wie vor «Ville de Fribourg».

Die Industrialisierung

Rainer Schneuwly schaut in seinem Buch denn auch auf die Geschichte der beiden Städte zurück. Die Quintessenz: Seit der Stadtgründung wird in Freiburg Deutsch und Französisch gesprochen; mal ist die eine Sprache wichtiger, mal die andere. In Biel galt lange Zeit Deutsch als einzige und offizielle Sprache; das Französische ist aber schon früh und kontinuierlich präsent.

Mit der Industrialisierung und den Uhrmachern kommt das Französische im 19. Jahrhundert endgültig in Biel an. Und so sind in Biel die Strassen ab 1864 zweisprachig beschildert, während die Deutschsprachigen in Freiburg für zweisprachige Strassen- und Bahnhofsschilder kämpfen müssen: Erst 1991 erhalten 22 Strassen und Plätze auch deutschsprachige Schilder, und am Bahnhof werden die «Fribourg/Freiburg»-Schilder erst 2012 installiert.