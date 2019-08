Wechsel im Gemeinderat: Hebeisen folgt auf Luginbühl

In der Exekutive von Münchenbuchsee kommt es im nächsten Monat zu einem Wechsel. Gemeinderat Andreas Luginbühl (SVP) tritt per Ende August zurück. Das sagte der 59-Jährige an der Parlamentssitzung in einer persönlichen Erklärung. Er gibt familiäre und berufliche Gründe an. Luginbühl ist Inhaber und Chef eines ortsansässigen Transport- und Logistikunternehmens mit dreissig Mitarbeitenden.