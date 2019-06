Wegen Formel E: Altstadt komplett zugestellt

Touristen wie Einheimische reiben sich die Augen ob den Bauten, die derzeit in der Kramgasse entstehen. Dort entsteht das E-Village des Formel-E-Rennens, das am Samstag stattfindet. Die Bauarbeiter unterhalten sich in englischer Sprache, lächeln den Zuschauern zu, als ob sie wüssten, dass nicht alle sie mit offenen Armen empfangen. Beispielsweise ist die Terrasse des Restaurants Kramer mit Kisten und Bauten umrahmt. Die Kellerbar Marta ist von drei Seiten gar nicht mehr sichtbar, davor steht ein Zelt.