Weitere 24 Millionen Franken für das Schulwesen in Lyss

Erst ein Monat ist seit dem letzten Entscheid über ein Grossprojekt vergangen: Im Mai befanden die Lysser an der Urne über die Erweiterung des Schulhauses Grentschel. Kostenpunkt: 16 Millionen Franken. Am Montag genehmigte das Parlament die nächsten Millionen für das Schulwesen – die Sanierung des Schulhauses Stegmatt für 24 Millionen Franken steht an. Gemäss Gemeinderat Rolf Christen (BDP) ist es einer der grössten Kreditanträge, über die das Parlament je zu befinden hatte.