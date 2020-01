Weitere Acts bestätigt: Diese Künstler kommen ans Gurtenfestival

Mitte Dezember gab das Gurtenfestival den ersten Teil seines Programms bekannt – nun wurden weitere Acts angekündigt.

Am Festival wird viel Berner Musik zu hören sein. Neu bestätigt sind Jaël, die ehemalige Lunik-Frontfrau, und Rapper Tommy Vercetti, der Rap-Fans 2019 mit seinem zweiten Soloalbum «No 3 Nächt bis morn» begeisterte.

Weiter angekündigt wurde as britische Indie-Rock Quartett The Kooks, das 2014 letztmals auf dem Gurten zu Gast war. Und auch Burna Boy (Afro-Fusion) und Róisín Murphy, die sich selber als «Disco Milf» bezeichnet.

Das gesamte bisher veröffentlichte Festivalprogramm in der Übersicht:/em>

Mittwoch: The Chemical Brothers, Vampire Weekend, Apache 207, Tones And I, Altin Gün

Donnerstag: Black Eyed Peas, Burna Boy, Skepta, Polo & Pan, Kummer, Giant Rooks

Freitag: Seeed, Róisín Murphy, Juju, Little Dragon

Samstag: The Streets, The Kooks, Chlyklass, Amadou & Mariam and the Blind Boys of Alabama: From Bamako to Birmingham

Waldbühne: Tommy Vercetti, Jaël, True, Pablo Nouvelle (Solo), Ta’Shan, Tompaul, Murphy