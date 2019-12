Wenn Gott aus Bangladesh kommt und von Nothilfe lebt

Es ist das für ein Weihnachtsspiel übliche Aufgebot, das sich an der «International Xmas» am Samstagabend unter der Kanzel in der Heiliggeistkirche versammelt: Engel, Hirten, Könige und natürlich Maria und Josef. Dazu kommt aber weiteres Personal, nämlich zwei Grenzwächter in Armeekitteln, und über allen thront Gott, verkörpert durch Ikhan Mohammad Saifit, der bereitwillig über sich und seine Rolle Auskunft gibt.