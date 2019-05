Westast-Kontrahenten klären Spielregeln

Die Kerngruppe als übergeordnete Gremium wird am 27. Mai zusammentreten und über das am Montag verabschiedete Statut beraten. Der Dialoggruppe gehören mehrere Dutzend Befürworter, Gegner und Behördenvertreter an.

Wie an einem Point de Presse am Montagabend in Biel verlautete, sind sich die Kontrahenten in der Kerngruppe einig, dass tragfähige Lösungen im Interesse aller seien. Zunächst sollen keine Varianten ausgeschlossen werden - weder die Seelandtangente noch der Juratunnel.