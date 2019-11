Wie Friedhofkatze Miggeli Trost spendet

In den letzten Wochen und Monaten war sie nur noch sporadisch in ihrem Revier rund um die Gräber des Könizer Friedhofs anzutreffen. Zu sehr haben sich ihre Augen eingetrübt, zu sehr hat ihr Gehör nachgelassen. Das zumindest stellt Anwohnerin Barbara Vogt fest, bei der die Katze mittlerweile zu Hause ist: «Sie ist nicht mehr so agil wie früher, realisiert kaum mehr, wenn ich auf sie zugehe.»