Wir sind auch Touristen

Wir haben unser Ziel, den Baikalsee, vor knapp zwei Wochen erreicht und befinden uns in einem der meistbesuchten Orte, in Khuzhir, auf der Insel Olchon. Der See, die Strände und die Steppenlandschaft sind grandios, die Nächte ruhig. See? Beim rauschenden Wellengang des Baikals wird mir klar, weshalb die Einheimischen vom «Meer» reden.

Die einzigartige Schönheit von Olchon haben vor uns schon andere entdeckt. Jedes Jahr besuchen mehr Menschen die Baikalinsel, gleichzeitig entstand eine provisorische, touristische Infrastruktur und damit ungelöste Probleme wie etwa die Entsorgung von Abwasser und Abfall. Dana, die Wirtin eines Gasthauses, ist sich dieser Probleme bewusst. «Weil Khuzhir sich in einem Nationalpark befindet, sind hier alle Hotels illegal. Deshalb sind wir verpflichtet, die Abwässer und den Abfall auf dem Festland zu entsorgen. Das ist sehr teuer.»