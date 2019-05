«Wir verdrängen die Folgen unseres Handelns»

Herr Lüscher, Sie leben in München. Wie sind Sie nach Bern gereist?

Jonas Lüscher: Mit dem Intercity-Bus der Deutschen Bahn, weil die Zugstrecke saniert wird.

Sie haben vergangenes Jahr zu Demonstrationen für ein geeintes Europa aufgerufen. Sind Sie überrascht, wie viel mehr Leute nun die Klimabewegung mobilisiert?

Ich bin vor allem erfreut. Dass etwas passiert. Dass man darüber spricht. Es ist ja auch höchste Zeit. Und es ist richtig, dass der Impuls von den Jungen kommt. Sie müssen die Welt die nächsten siebzig Jahre ertragen. Was mich etwas irritiert, ist, dass der Funke sich an einer einzigen Figur entzündet hat – Greta Thunberg. Das ist schon furchtbar viel Aufmerksamkeit für eine einzelne junge Frau. Aber ich habe den Eindruck, dass sich die Bewegung langsam verselbstständigt und auch andere Gesichter in den Vordergrund rücken.