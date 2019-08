WKS-Chef Vifian hilft dem Hirschen

«Gault Millau» bewertet den Landgasthof Hirschen in Ortschwaben in der diesjährigen Ausgabe zum wiederholten Mal mit 12 Punkten. Für Fleischliebhaber sei der Ort «ein Mekka», schrieb der Testesser, der sich über «ländlich moderate Preise» freute und beschrieb, wie der Chef persönlich am Tisch das Stück vom Edelrind mit einer Gasflamme «in geschmackliche Höchstform brachte». Kein Wunder, berichten Ortskundige von einem regelmässig gut gefüllten Haus, das zudem sowohl über genügend Parkplätze als auch eine nahe Postautohaltestelle verfügt.