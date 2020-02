Wohnrauminitiative: Das bringt das Vorkaufsrecht der Stadt

Es gibt einen Fall, der Alec von Graffenried (GFL) in den letzten Jahren besonders geärgert hat. Eine Immobilie, die die Stadt unbedingt kaufen wollte, als sie frei wurde. Und nicht konnte, wie der Stadtpräsident letzten Freitag in der Abstimmungs-«Arena» sagte. Er sprach von der Eidgenössischen Alkoholverwaltung in der Länggasse. Als die Bundesstelle nach Delsberg zog, wollte die Stadt 2017 die zwei Gebäude kaufen und unterbreitete dem Bund eine Offerte von 18 Millionen Franken.