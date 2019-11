Wyss will den Autoverkehr weiter einschränken

Ende 2020 tritt Ursula Wyss (SP) zurück. Doch bis dahin hat die Stadtberner Verkehrsdirektorin noch viel vor. So will sie etwa die von Stadt- und Gemeinderat verfolgte Verkehrspolitik der Re­duktion des Autoverkehrs weiter vorantreiben.

«Wir müssen eine Situation schaffen, in der ÖV, Fussverkehr und Velo attraktiver sind als das Auto. Die Bereitschaft, vom Auto umzusteigen, muss noch viel stärker in den Fokus geraten», so Wyss im Interview mit dem «Bund».

Erreichen will die Verkehrs­direktorin dies mit sogenannten Mobilitätshubs an der Peripherie, die über eine optimale Anbindung an den ÖV verfügen. Um die Autofahrer zum Umstieg auf ÖV und Velo zu bewegen, müsse einerseits in die S-Bahn investiert und andererseits weitere Parkflächen in der Innenstadt aufgehoben werden, so Wyss.