Zugausfälle wegen einer Fahrleitungsstörung

Gemäss des Bahnverkehrsinformationsdienstes ist es am Montagmittag in Bern zu einer Fahrleitungsstörung gekommen. Zwischen den Bahnhöfen Europaplatz, Liebefeld und Weissenbühl fielen in der Folge mehrere S-Bahn-Züge aus. Die Störung konnte am späteren Nachmittag behoben werden. Mittlerweile verkehren sämtliche Züge wieder nach Fahrplan.