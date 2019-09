Zwei Männer bei Schlägerei verletzt

Der Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 04.50 Uhr gemeldet, dass am Plattenweg in Schliern bei Köniz eine Schlägerei im Gang sei. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort mehrere Personen vor, die offenbar an den tätlichen Auseinandersetzungen beteiligt gewesen waren. Darunter waren zwei Männer, die verletzt worden waren – einer davon wies Schnittverletzungen auf. Die beiden Männer wurden von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.