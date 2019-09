Zweiter Anlauf für eine Steuersenkung

Die finanzielle Lage von Münchenbuchsee ist nicht mehr so trist wie vor ein paar Jahren. Damals wies die Gemeinde ein Minus in Millionenhöhe auf, musste die Steuern erhöhen und ein rigoroses Sparpaket schnüren. Nun schreibt der Gemeinderat in der Botschaft zum Budget 2020 von einer stabilen Situation. Und er schlägt vor, die Steueranlage von 1,64 auf 1,59 Einheiten zu senken. Schon wieder.