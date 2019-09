Zwischennutzung: Widerstand gegen Gemeinderat

Zwischennutzungen sind in Bern oft ein heiss diskutiertes Thema. Das Problem ist, dass sich die Behörden hier in einer rechtlichen Grauzone befinden, weil solche in den eidgenössischen oder kantonalen Gesetzen nicht vorgesehen sind.

Der Gemeinderat der Stadt Bern versucht nun, sich bei diesem Thema juristisch besser abzusichern. Deshalb hat er vor Monatsfrist eine Änderung der Bauordnung in die Konsultation gegeben, mit welcher er eine rechtliche Grundlage schaffen will.

Die Stadtregierung schlägt unter anderem vor, dass er vom Volk die Kompetenz erhält, Zwischennutzungen für eine Dauer von fünf Jahren zu genehmigen. Zudem soll er die Möglichkeit erhalten, diese nochmals um drei Jahre zu verlängern.

Der Bezug zum Egelsee

Am Montag lief die Konsultationsfrist ab. Die SVP fährt nun mit juristischem Geschütz auf. Sie hat beim Gemeinderat nicht bloss eine Stellungnahme zur Verordnungsrevision eingereicht, sondern auch eine Einsprache. Diese ist an die Präsidialdirektion gerichtet.