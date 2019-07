Polizei ertappt Dieb im Marzili auf frischer Tat

Es geschieht oft im Marzili und in anderen Stadtberner Freibädern: Wer sich in der Aare oder in einem Schwimmbecken abkühlen will, lässt Wertgegenstände unbeaufsichtigt an seinem Platz zurück.

Die Unachtsamkeit der Badegäste wollte ein Dieb am Montagnachmittag in der Badi im Marzili ausnützen: Er machte sich daran, unbeaufsichtigte Rucksäcke und andere Gepäckstücke auf Wertsachen zu durchsuchen.

Doch er hatte nicht mit der Kantonspolizei Bern gerechnet: Mehrere Polizisten beobachteten den Mann bei seiner Tat. Als dieser gerade Gegenstände aus einem Rucksack entwendete, stellten sie ihn zur Rede und kontrollierten ihn. Wenig erstaunlich trug er «mutmassliches Deliktgut» auf sich, wie es in einer Medienmitteilung heisst.