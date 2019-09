Mit dem Velo an die Demo

Für rund 40 Oberaargauerinnen und Oberaargauer begann die Kundgebung heute schon in den frühen Morgenstunden. Um 7.15 Uhr haben sich auf dem Langenthaler Wuhrplatz die ersten von ihnen versammelt, um mit den Fahrrädern gemeinsam nach Buchsi zu fahren, wo beim Schwimmbad weitere Gleichgesinnte zu ihnen stiessen. «I Bike to move it» lautet das Motto all der Velofahrenden, die sich teils vor Tagen schon auch in anderen Teilen der Schweiz auf den Weg nach Bern gemacht haben.