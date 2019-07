22-Jährige übernimmt Gemeindeschreiberei

Die Finanzverwalterin, die Abteilungsleiterin der Gemeindeschreiberei, die AHV-Zweigstellenleiterin und der Bauverwalter: Innert sieben Monaten verliert Bätterkinden gleich vier leitende Angestellte. Die Häufung habe mit dem jungen Team zu tun, erklärte Gemeindepräsident Beat Linder kürzlich dieser Zeitung. «Junge Leute wollen sich nach einer gewissen Zeit beruflich verändern, das ist normal. Wir legen ihnen sicher keine Steine in den Weg.»

Nun hat der Gemeinderat bekannt gegeben, wer neue Abteilungsleiterin der Gemeindeschreiberei wird: die 22-jährige Michelle Steiner aus Ursenbach. Sie arbeitet derzeit als Gemeindeschreiber-Stellvertreterin an einem anderen Ort und absolviert berufsbegleitend den Lehrgang für bernische Gemeindefachleute. Ihre neue Stelle in Bätterkinden tritt sie am 1. Oktober an.

Zwei der vier anderen offenen Stellen wurden bereits vorher wieder besetzt. Noch nicht entschieden ist, wer die Nachfolge von Bauverwalter Beat Geiger antritt. Er wird die Bätterkinder Verwaltung Ende Jahr verlassen. Seine Stelle ist seit kurzem ausgeschrieben.

Weitere Beiträge aus der Region Emmental

(maz)