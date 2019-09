22 Vorschläge, eine Lösung

Anfang September 1999 war in der «Berner Zeitung» zu lesen: «Ergebnisse der Studie liegen vor».

«Studiert» hatten die angehenden Architekten der Fachhochschule Burgdorf. Und zwar darüber, ob es einen Sinn machen würde, das alte Oberstufenschulhaus in St. Niklaus zu erweitern oder ob gleich ein neues Schulgebäude in Koppigen gebaut werden sollte. Denn die Situation im alten Haus war schon seit mehreren Jahren «prekär», wie der BZ-Kollege 1999 schrieb. Es fehlten Räume, und das Gebäude an sich war sanierungsbedürftig.