78-Jähriger stirbt bei Traktorunfall

Kurz nach 13.30 Uhr am Dienstagnachmittag kam es in Biembach in der Region Gibel zu einem tödlichen Traktorunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Traktorlenker für Forstarbeiten auf einem Abhang unterwegs gewesen, als sich der Traktor aus noch unklaren Gründen überschlug. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 78-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern, der alleine unterwegs gewesen war.