Auto stürzt in Graben – Fahrer stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Trub verlor am Samstagmorgen ein junger Mann sein Leben. Der 21-Jährige kam mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve zwischen Stoss und Unter Zürcherhaus von der Strasse ab. Das Auto stürzte danach in einen Graben, wobei es sich mehrfach überschlug. Der Fahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde zur Bergung ein Hubschrauber der Rega aufgeboten. Im Einsatz standen zudem die Feuerwehren Langnau und Trub, welche das Fahrzeug erst sicherten und dann bargen, sowie ein Abmulanzteam.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (nik/sda)