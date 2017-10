Bald gibts mehrere Stromtankstellen

In der norwegischen Hauptstadt Oslo gibt es derzeit 1300 Ladestationen für Elektroautos. Unterwegs sind jedoch über 50'000 elektrisch betriebene Fahrzeuge. Eine enorme Diskrepanz. In der Schweiz dürfte dieser Unterschied etwas weniger frappant sein, was aber vor allem damit zu tun hat, dass deutlich weniger ­E-Autos verkauft werden.

In Burgdorf gab es bisher nicht einmal eine öffentliche Ladestation. Seit dieser Woche ist das nun aber anders: Die Stadt hat zusammen mit der lokalen Energieversorgerin Localnet im Rahmen der Plattform Energiestadt zwei Stromtankstellen eingerichtet.

Maximal vier Stunden laden

Bei der Velostation am Bahnhof können nun Elektroautos aufgeladen werden. Wobei ein Parkplatz fix Mobility zur Verfügung steht. Das Carsharing-Unternehmen führt in Burgdorf neu ein Elektrofahrzeug im Angebot. Der zweite Parkplatz mit Ladeanschluss kann gratis benutzt werden. Allerdings für maximal vier Stunden, wie Stefan Eichenberger anmerkt. Er ist Projektleiter Mobilität, Energie und Umwelt in der Burgdorfer Stadtverwaltung.

Die Einführung von zwei öffentlichen Ladestationen sei eine von zahlreichen Massnahmen der Plattform Energiestadt in diesem Jahr, sagt Eichenberger. Finanziert wird die Anlage von der Localnet AG, die der Stadt ­gehört. Die Energieversorgerin sieht das Angebot «als Förderung der Elektromobilität», wie CEO Urs Gnehm erklärt. «Wir wollen damit den Aufschwung der E-Mobilität in der Region erleichtern.»

Das Aufladen von Autos wird vorläufig gratis sein. Dies hat laut Gnehm nicht nur mit dem Fördergedanken zu tun, sondern auch damit, dass es derzeit für ­Ladestationen noch verschiedene Zahlungssysteme gibt. Es gebe mehrere Anbieter, die unterschiedliche System benützten, weshalb das Zahlungsverfahren im Moment noch kompliziert sei. «Sobald die Elektromobilität massentauglich wird, werden wohl auch wir umstellen und etwas verlangen», erklärt Gnehm.

Neumarkt zieht mit

In der Einstellhalle der Migros Neumarkt kommen bald weitere Ladestationen dazu. Ab 2018, eventuell auch schon etwas früher, stehen sechs entsprechende Anschlüsse zur Verfügung, wie Tristan Fasnacht, Vertreter der Eigentümerschaft Privera AG, erklärt. Jeweils drei pro Stockwerk auf separat markierten Parkplätzen. Die Idee sei, dass die Neumarkt-Kunden ihr E-Auto während des Einkaufs aufladen könnten, sagt Fasnacht.

Eine zeitliche Beschränkung für die Parkplätze mit den Stromanschlüssen gibt es laut Fasnacht nicht. Zudem ist das Aufladen kostenlos. Ab 2018 müssen die Kunden allerdings fürs Parkieren in der Migros-Tiefgarage bezahlen. Wobei Fasnacht anmerkt, dass die ersten 11/2 Stunden wie bis anhin gratis seien. Der Immobiliendienstleister Privera und die Migros sehen die Ladestationen als Teil eines zeitgemässen Einkaufszentrums.

Selbstfahrende Busse?

Elektromobilität war kürzlich übrigens auch im Burgdorfer Stadtrat ein Thema. Die BDP-Fraktion forderte vom Gemeinderat, die Stadt müsse die umweltschonende Mobilität fördern. Dabei geht es der BDP allerdings eher um den öffentlichen als um den privaten Individualverkehr. So wurde die Exekutive beauftragt abzuklären, «ob es möglich wäre, dass Burgdorf in einem Pilotprojekt selbstfahrende E-Mobile für eine begrenzte ÖV-Strecke einsetzt». Das Parlament hat den Auftrag der BDP-Fraktion überwiesen. (Berner Zeitung)