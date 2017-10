«Den Frommen war ich zu frivol»

Albert Bitzius hat unter seinem Pseudonym Jeremias Gotthelf als wortgewaltiger Schriftsteller und genauer Beobachter der damaligen Zeit nichts weniger als Weltliteratur aus dem Emmental geschrieben. Heute vor genau 220 Jahren wurde er geboren. Aus gegebenem Anlass führte Werner Eichenberger, Mitglied des Leitungsteams des Gotthelf-Zen­trums in Lützelflüh (siehe Kasten), ein fiktives Interview mit dieser etwas aufmüpfigen und engagierten Persönlichkeit. Die Antworten hat Eichenberger aus Briefen, Biografien und Werken Gotthelfs zusammengesucht.

Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Interview.

Albert Bitzius: Das geschieht gerne, wissen Sie, ich habe ja lange Zeit auch für eine Zeitung gearbeitet, für den «Berner Volksfreund», den die drei liberal denkenden Brüder Schnell, Ludwig, Hans und Karl herausgaben in Burgdorf.

Soll man Sie eigentlich mit Albert Bitzius oder mit Jeremias Gotthelf ansprechen?

Das spielt keine Rolle. Klar, ich kam als Albert Bitzius zur Welt, aber mein Dichtername Jeremias Gotthelf ist wohl fast bekannter. Es gibt ja offenbar sogar Leute, die gar nicht wissen, dass ich eigentlich Bitzius heisse.

Wie kamen Sie überhaupt zu ihrem Pseudonym?

Wenn man in der damaligen Zeit mit offenen Augen durch die Welt ging, sah man viele Probleme: Das Elend der Verdingkinder, die katastrophale Situation in den Schulzimmern, die ungenügende Ausbildung der Lehrer, Armut, Alkoholprobleme, Aberglaube und Unglaube, die Quacksalberei. Da konnte ich einfach nicht mehr schweigen, ich musste zur Feder greifen! So habe ich als Erstes einen Roman über die himmeltraurige Welt der Verdingkinder geschrieben, den «Bauernspiegel»: Ich habe den Bauern wirklich einen Spiegel vorgehalten und ihnen gezeigt, wie schlimm, böse und niederträchtig ihr Umgang mit den armen Kindern war. Ich wollte nicht, dass die Emmentaler gleich merken, wer hinter diesem Buch steht, und habe deshalb den Namen des Verdingbuben Jeremias Gotthelf erfunden und ihn seine Lebensgeschichte selbst erzählen lassen.

Haben Sie auch andere Probleme in Ihren Werken verarbeitet?

Natürlich! In «Leiden und Freuden eines Schulmeisters» geht es um die Situation in der Schule. In der Verfassung von 1831 ist nämlich festgehalten, dass jedes Kind Anrecht auf Unterricht hat. Ich war ja dann auch in der Kommission, welche das Schulgesetz erarbeitete. Aber gross waren die Widerstände: Schulhäuser wollten die Gemeinden keine, lieber eine neue Käserei. Die Lehrer wurden schlecht besoldet – und viele Leute begehrten gar nicht, dass die Kinder zur Schule gehen sollten. «Das wäre afe schön, wenn die Kinder gscheuter und geschickter werden sollten als die Alten», schimpfte eine Frau. «Was selligs abtrage? Werche sei die Hauptsache!» Sie könne auch nicht schreiben und rechnen, aber sie sei doch eine Bäuerin, es gebe keine töllere und husligere! Aber mir war schon immer klar: Bildung ist das beste Mittel gegen die Armut. Und die war ja damals auch gross. Aber auch der Alkohol war schuld an grossem Elend, so habe ich ihn zum Thema der Geschichte «Wie fünf Mädchen im Branntwein jämmerlich umkommen» gemacht. Um Aberglaube und Quacksalberei geht es in «Anne Bäbi Jowäger». Alle meine Geschichten haben zu tun mit der Realität der damaligen Zeit. Aber ich habe auch humorvolle Geschichten verfasst, gerade auch für den «Berner Kalender»: Immer nur ernst und streng ist der Bitzius nämlich nicht!

Ihr Werk umfasst dreizehn Romane sowie rund fünfzig Erzählungen, Novellen, Kalendergeschichten, Berichte und Rapporte an die Obrigkeit, Predigten. Da braucht es «Sitzleder». Waren Sie schon als Kind so ruhig?

Nein, überhaupt nicht. In Murten, wo ich die Stadtschule besuchte, hiess es im Zeugnis, dass man «mit dem Kopf wohl», mit den Beinen aber, «übel zufrieden sei.» Später, als in Utzenstorf mein Vater Pfarrer war, lernte ich jagen, fischen, reiten, und ich brachte es in mehr als einem ländlichen Spiel zu bedeutender Fertigkeit. Zur Schule ging ich übrigens damals nicht, unterrichtet wurden mein jüngerer Bruder Fritz und ich durch den Vater. Aber es ist schon so: Ich kann mich nicht sattsam wundern, wie aus diesem lebendigen Buben ein solch sitzender und schreibender Mensch heranwachsen konnte.

Wie hält es Pfarrer Bitzius eigentlich mit dem Glauben?

3 Jahre brachte ich während des Studiums in der Theologie zu, das war für mich wissenschaftlich nicht sehr fruchtbar. Ich bin eben nicht «Theologe», ich bin Pfarrer! Christ zu sein, genügt mir: Glaube ist die Grundlage des Lebens. Es muss aber ein tätiger Glaube sein, der dem Nächsten zugutekömmt, nicht blosse Frömmelei, das kann ich nicht ausstehen! In der Armennot habe ich geschrieben: «So wie wir denn an Gott glauben, so wollen wir auch an unsere Kräfte glauben.» Wir können uns also nicht verlassen darauf, dass es Gott schon richten wird. Wir müssen auch selbst etwas tun.

Als junger Mann waren Sie doch ein Liberaler, kämpften gegen die Aristokratie. Warum wurden Sie später wieder zum Konservativen?

Ja, als aufmüpfiger Jungspund stand ich auf der Seite der Liberalen, kämpfte für den Sturz der aristokratischen Obrigkeit, für Freiheit und Demokratie. Dann setzte aber eine unheilvolle Bewegung ein: Unter den Radikalen hatte die Religion kaum noch Bedeutung, die Kantone verloren an Macht und Einfluss, der Staat wurde mehr und mehr zentralisiert. Das fand ich nicht gut. Und wie sich die neuen Regenten benahmen: Die haben vor «Herren» das «Gnädige» weggelassen, alles andere behielten sie in Auftreten und Ansprüchen bei, schrieben «Wir» und «Uns» gross und liessen sich mit «Hochdieselben» anreden. Ich bin sowieso der Meinung, dass nicht der Staat, nicht die Schule, nicht irgendetwas anderes des Lebens Fundament ist, sondern das Haus ist es, die Familie! Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland.

Sie haben die Finger auf die wunden Punkte der damaligen Zeit gelegt und waren dadurch nicht nur beliebt.

Ja, das haben Sie recht, aber ich habe mit dem zu leben gelernt. Den Obern in Kirche und Staat passte mein Wesen ganz und gar nicht! Den Aufgeklärten war ich zu fromm, den Frommen zu frivol, zu lässig und zu politisch. Den einen schrieb ich zu grob, anderen war ich zu eigensinnig, Dritten zu konservativ – und den Engstirnigen war ich sowieso verdächtig. Weil ich Tabak genoss, Wein – und gutes Essen.

(Berner Zeitung)