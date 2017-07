Die Jazz Nights zogen wieder viel Volk an

Seit Sonntag hört man wieder keine Jazztöne mehr im Dorf Langnau. Das 27. Festival ging am Samstagabend zu Ende. Doch Geschäftsführerin Angela Schenker konnte sich am Sonntag nicht zurücklehnen. Sie half beim Aufräumen.

Dazwischen zog sie auf Anfrage kurz Bilanz über den Erfolg des diesjährigen Festivals: «Wir sind durchs Band weg extrem zufrieden», sagte sie. Die Konzerte in der Kupferschmiede seien sehr gut besucht gewesen. Und auch auf dem Viehmarktplatz hätten die zuweilen recht tiefen Temperaturen keinen grossen Einfluss auf den Zustrom gehabt.

Genaue Zahlen konnte Angela Schenker noch keine nennen. «Aber wir sind zuversichtlich, dass wir etwa gleich abschliessen werden wie im letzten Jahr», sagte die Tochter von Jazz-Nights-Gründer Walter Schmocker. 2016 hatten die Organisatoren des Festivals das zweitbeste Resultat seiner Geschichte eingefahren. Übertroffen wurden die Zahlen bisher lediglich 2015, als die Langnau Jazz Nights ihr 25-jähriges Bestehen mit vielen Highlights feierten.

Alle Musiker kamen

Die Geschäftsführerin freute sich rückblickend nicht nur über den zahlenmässigen Erfolg der diesjährigen Ausgabe, sondern auch darüber, dass alles «ohne Zwischenfälle» über die Bühne gegangen sei. Das verdankte sie einerseits dem inzwischen gut eingespielten Team und andererseits der Tatsache, «dass alle Musiker gekommen sind».

Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Letztes Jahr zum Beispiel brach ein Gitarrist zehn Tage vor seinem Auftritt beide Arme. Es sei aber auch schon vorgekommen, dass Musiker ihr Konzert in Langnau nicht hätten geben können, weil sie das Flugzeug verpasst hätten, erzählt Angela Schenker. Fast entschuldigt sie sich, dass sie dieses Jahr nichts Derartiges zu berichten hat. (sgs)