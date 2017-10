Die Sanierung wird saniert

Wäre alles normal gelaufen, hätte der Grosse Gemeinderat im August den Schlussstrich gezogen. Doch als er die Abrechnung der Wasserbauvorlage Gohl genehmigte, bedeutete das noch nicht das Ende eines Geschäfts, das vor 15 Jahren mit der Bewilligung eines Projektierungskredits seinen Anfang genommen hatte. An der Gohl soll schon diesen Herbst wieder gebaut werden. Denn die Arbeiten, die dort 2011 ausgeführt wurden, hatten nicht gehalten, was sich insbesondere der Bund davon versprochen hatte.

2004 hatte die Gemeinde ein Projekt eingereicht, das vom Bundesamt für Umwelt zurückgewiesen worden war. Zusammen mit der ETH Zürich hat der Bund dann eine Studie erarbeitet, aufgrund derer das Langnauer Büro Ruefer Ingenieure AG ein neues Projekt ausarbeiten musste. Die ausführenden Bauunternehmer hätten von Anfang an den Kopf geschüttelt und bezweifelt, dass sich die Art der verlangten Verbauung in der Praxis bewähren würde, erzählte Ingenieur Stefan Oppliger letzten Sommer gegenüber dieser Zeitung.

«Brechmittel»

Ihre Skepsis war berechtigt. Kaum war der Bau fertig, musste nachgebessert werden. Letzten Sommer präsentierte Baukommissionspräsident Walter Sutter dem Parlament deshalb eine Vorlage, «die das Potenzial hat, als Brechmittel zu wirken und Bauchschmerzen zu verursachen», wie er sagte. Er musste dem Grossen Gemeinderat einen Kredit von rund einer halben Million Franken für die Sanierung der 5 Jahre zuvor ausgeführten Arbeiten präsentieren.

An einer Informationsveranstaltung im Juni 2016 zeigten Walter Sutter und René Wyss, Sachbearbeiter Tiefbau, wie in der Gohl nachgebessert werden solle. Doch ausgeführt wurde das damals vorgestellte Projekt nicht. «Seitens der Bauunternehmer wurde darauf hingewiesen, dass das so nicht gut herauskommen würde», sagte Sutter, als er letzte Woche zum gleichen Thema erneut durch eine öffentliche Orientierungsversammlung leitete.

Anders als zuvor wurden die Einwände der Praktiker in Langnau nun ernst genommen und die Pläne neu überarbeitet. «Wir wollten nicht das Risiko eingehen, noch einmal etwas zu machen, vor dem die Fachleute warnen», erklärte Sutter. Und er stellte fest: «Das heutige Projekt ist jenem sehr ähnlich, das 2004 vom Bund abgelehnt wurde.» Nun seien mehr Blocküberfälle mit geringerer Höhe geplant, beschädigte Ufer sollen saniert und die zu steilen Böschungen abgeflacht werden.

Wenig Informationsbedarf

In dem letztes Jahr vom Parlament bewilligten Kredit von 507'000 Franken «sollte alles Platz haben», sagte Sutter. Von Bund und Kanton erwartet René Wyss Subventionen zwischen 60 und 80 Prozent. Mit 2 bis 3 Prozent dürfen die Langnauer rechnen, weil sie das Projekt an einer öffentlichen Orientierungsversammlung zur Diskussion gebracht haben. Das ist denn auch der Grund, weshalb dazu eingeladen wurde, obwohl die Bevölkerung ganz offensichtlich wenig Informationsbedarf hatte: Nebst einem Bauer, dessen Land an den Bach angrenzt, war einzig Toni Liechti als Vertreter der Fischer anwesend.

Der Präsident des Pachtvereins Emmental nahm zur Kenntnis, dass die «Fischgängigkeit» in der Gohl erhalten bleibt. Dass also keine hohe Schwelle eingebaut wird, die die Fische daran hindert, von der Ilfis her in den Gohlgraben zu wandern. Toni Liechti hätte eine solche Schranke begrüsst. Denn jeden Sommer trockne der Bach mehrmals aus, und die Fischer müssten pro Saison jeweils 800 bis 1000 Fische vor dem Tod retten und in die Ilfis umsiedeln.

«Der Aufwand für die Notabfischungen wird uns also erhalten bleiben», stellte er nach der Versammlung fest. Der FDP-Politiker hofft, dass die Gemeinde Langnau gerade im Hinblick auf die grossen Hochwasserschutzprojekte an der Emme etwas aus dem Gohldebakel gelernt habe.

Die SP hatte letzten Sommer in der Diskussion um den neuen Kredit die Schuld- und Haftungsfrage gestellt und verlangt, die Verantwortlichen finanziell in die Pflicht zu nehmen. Doch das Parlament teilte die Ansicht des Gemeinderates, der es als unverhältnismässig ansah, den Schuldigen zu suchen. Zumal die Gemeinde hätte beweisen müssen, welcher Fehler genau zum Scheitern geführt hatte.

Man hat gelernt

Heute ist Walter Sutter überzeugt, dass man nicht nur in Langnau, sondern auch beim Bund und beim Kanton aus dem «abverreckten Projekt», wie er es einst bezeichnet hatte, gelernt habe. Laut dem Baukommissionspräsidenten sollen die Sanierungsarbeiten im Spätherbst starten. Er sagt: «Wir unterliegen der Hoffnung, dass wir das Thema danach für längere Zeit beenden können.» (Berner Zeitung)