Diese Ausfahrt birgt Gefahren

Eine 34-Jährige fuhr mit dem Motorrad auf der Burgdorfstrasse Richtung Zollbrück. Sie befand sich auf der Kantonsstrasse und hatte ganz klar Vortritt. Doch plötzlich kam ihr von rechts – vom Stampfeweg her – ein Auto in die Quere. Der Fahrer hatte das herannahende Motorrad offensichtlich übersehen.

Schuld daran war die Tafel der nahen Bushaltestelle Berufsschule. Diese sei denn auch umgehend versetzt worden, sagt Langnaus Bauverwalter Oliver Mischler. Damit war jene Gefahr gebannt, die vor einem Monat zu der eingangs ­beschriebenen Kollision geführt hatte.

«Es wird zu schnell gefahren»

Aber für Samuel Brechbühl, der in der nahen Zürchermatte wohnt, ist das Problem damit noch lange nicht gelöst. Vor gut einem Jahr hat der Grünliberale im Langnauer Parlament ein Postulat eingereicht, das dann auch an den Gemeinderat überwiesen wurde. Brechbühl verlangt eine Entflechtung der Verkehrsströme in diesem Gebiet.

«Es ist uns bewusst, dass in diesem Gebiet immer mehr Leute wohnen und es dort auch immer mehr Kinder hat.»Oliver Mischler, Bauverwalter

Auf der stark genutzten Kantonsstrasse werde oft zu schnell gefahren, sagt der Lehrer und Vater und berichtet von einem Auffahrunfall, der sich seit der erwähnten Kollision schon wieder ereignet habe. Und das in einem Gebiet, an dem zuweilen bis zu 30 Gewerbeschüler an der Bushaltestelle stünden und wo auch kleine Schulkinder den Fussgängerstreifen nutzen müssten.

Lidl kommt auch noch

Brechbühl verlangte in seinem Vorstoss, dass der Gemeinderat prüfe, ob entlang der bestehenden Eisenbahnbrücke eine Fussgänger- und allenfalls Fahrradüberquerung realisiert werden könne. Dies insbesondere im Hinblick auf die Überbauungsordnung für das Stämpfli-Areal, wo Lidl dereinst einziehen will. Diese Überbauungsordnung werde aktuell erarbeitet, sagt Oliver Mischler und versichert: «Man versucht, die beste Lösung zu finden.»

Mit der Ein- und Ausfahrt zum geplanten Verkaufsgeschäft werde es ohnehin ziemlich starke Änderungen geben in diesem ­Bereich der Burgdorfstrasse. «Es ist uns bewusst, dass in diesem Gebiet immer mehr Leute wohnen und es dort auch immer mehr Kinder hat», betont der Bauverwalter.

Einbahnregime wird geprüft

Eine erste Entflechtung könnte nun bald Realität werden. Letzte Woche fand eine Begehung statt mit Vertretern der Gemeinde, der Busland AG, des Strasseninspektorats und der Polizei. Dabei konzentrierte man sich laut Mischler vorab auf die Situation am Stampfeweg. Die Gemeinde werde nun prüfen, ob hier ein Einbahnregime eingeführt werden könne.

«Man versucht, die beste Lösung zu finden.»Oliver Mischler

Somit wäre die Ausfahrt vom Stampfeweg auf die Kantonsstrasse künftig nicht mehr möglich. Das hätte den zusätzlichen Vorteil, dass es in der Unterführung am Stampfeweg nicht mehr so eng würde wie heute, wenn Autos kreuzen wollen und gleichzeitig Schüler unterwegs sind.

Auch die Situation mit dem weiter Richtung Zollbrück liegenden Fussgängerstreifen, der die Zürchermatte mit dem Gebiet Frittenbach verbindet, werde der Kanton nun genauer unter die Lupe nehmen, sagt Oliver Mischler. (Berner Zeitung)