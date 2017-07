Noch mehr Zuwachs am Gymer

Die letzten Schweisstropfen der Primaner sind Geschichte. Nachdem die 145 Schülerinnen und Schüler Mitte Juni ihre Maturitätszeugnisse in Empfang genommen hatten, ist es ruhig geworden in den Zimmern und Gängen des Gymnasiums Burgdorf. In einigen Räumen des Hauptgebäudes bereiten sich Lehrer und Schulleitung auf das am 14. August beginnende neue Schuljahr vor – so auch der stellvertretende Rektor Stefan Iseli.

Er ist zufrieden mit dem Gang am hiesigen Gymnasium, das bei Schülern und Eltern beliebt sei: «Wir haben einen guten Zuspruch. Die jungen Damen und Herren sind zufrieden mit dem Unterricht, den Lehrpersonen, der Infrastruktur und der Lage.»Im letzten Schuljahr wurden in 27 Klassen – 8 Primen, 7 Sekunden, 7 Tertien und 5 Quarten – 569 Schülerinnen und Schüler von 80 Lehrpersonen unter­richtet. Mitte August werden es dann noch etwas mehr Gymnasiasten sein.

Der Grund: Durch die Aufhebung der sogenannten Spez-Sek-Klassen in der Volksschule des Kantons Bern werden die Neuntklässler auf diesem Niveau künftig an den Maturitätsschulen ausgebildet. Dadurch erhöht sich die Zahl der Quarten in Burgdorf um drei auf acht Klassen. Um eine Frauenquote muss man sich im Emmental übrigens keine Sorgen machen: Zwei Drittel der angehenden Maturanden sind weiblichen Geschlechts.

Konkurrenz Berufsmatur

Dem Gymnasium kommt dieser Zustrom nicht ungelegen, zumal die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren gemäss Bildungsstatistik zurück­gegangen ist. Grund dafür sei, so ­Stefan Iseli, die demografische Entwicklung. Aber auch die zunehmende Konkurrenz der Berufsmaturitätsschulen wirke sich aus: «Es gibt heute in der Berufsbildung Angebote für Schüler, die früher an die Gymnasien gekommen wären. Ich denke dabei etwa an die Informatiker.» Fakt ist allerdings: Seit etlichen Jahren bleiben auch in Gewerbe- und Industriebetrieben Lehrstellen unbesetzt, weil die Auszubildenden fehlen oder deren Qualifikationen ungenügend sind.

Mit ein Grund für die Beliebtheit der Burgdorfer Maturitätsschule ist, dass hier als Folge der angebotenen Talentförderung nicht nur Jugendliche aus dem Emmental, sondern auch aus Bern, Herzogenbuchsee und Langenthal den Weg in Richtung eines Studiums eingeschlagen haben. «Es gibt Schüler, die vor der Frage stehen: Werde ich Profisportler oder Mediziner? Nur, wer kann dies im Alter von 15 Jahren entscheiden?», erklärt der Vater von drei erwachsenen Kindern das Problem, das sich Jugendlichen und deren Eltern stellt.

Ein Wunsch der Eltern

Der Druck, ein solches Angebot zu führen, sei denn auch tat­sächlich von aussen gekommen. Die Eltern sagten zum Beispiel: «Unser Sohn hat die Möglichkeit, bei YB in der U-17-Auswahl zu spielen. Wenn er das Gymnasium machen könnte, wäre dies ideal, denn er ist nicht nur im Sport, sondern auch in der Schule gut. Doch ist es nicht möglich, am Donnerstag um 16 Uhr in den Unterricht zu kommen, weil er Fussballtraining hat.»

Daher habe man nach Lösungen gesucht und mit dem Talentförderprogramm auch gefunden, betont Iseli und ergänzt: «Wir ­haben zwei Schülerinnen, die in diesem Programm sind und die Gymnasialzeit um ein Jahr verlängert haben – eine Handballerin und eine Dressurreiterin.» Es gebe aber auch Musikerinnen und Tänzer in diesem Programm. Grundsätzlich werde angestrebt, dass solche Schülerinnen und Schüler die Matura in der normal langen Zeit von vier Jahren (ab Quarta) erreichen könnten.

«Wir haben guten Zuspruch»: Rektor Stefan Iseli ist zufrieden mit dem Gang der Dinge am Gymnasium. Bild: Olaf Nörrenberg

Noch ein Trumpf

Die Burgdorfer Bildungsstätte hat noch einen weiteren Trumpf im Ärmel. «Im Umgang mit Sondersituationen sind wir im Kanton Bern eine Vorzeigeschule», sagt der 54-jährige Gymnasiallehrer, der neben seiner Leitungsfunktion noch einer Klasse Englisch unterrichtet, mit berechtigtem Stolz. Will heissen: «Wir haben Asperger, Legastheniker und auch Schüler mit psychischen Problemen, die eine Art von Sonderbehandlung nötig ­haben.»

Früher wäre dies undenkbar gewesen, solche Schüler an die Hand zu nehmen und zu schauen, «was wir ihnen bieten können, um für sie eine Er­leichterung zu erreichen». Wohl sei diese Spezialität auf einen Auftrag der Erziehungsdirektion des Kantons Bern zurückzu­führen, erklärt Iseli, «doch an unserer Schule haben wir bereits eine relativ lange Praxis damit und gute Erfahrungen gemacht».

Persönliche Geräte

Doch nicht genug: Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 im August gilt in Burgdorf die Strategie «Bring your own device». Von den Quartanern, die neu Gym1-Schülerinnen und -Schüler genannt werden, wird erwartet, dass sie ihr persönliches Laptop mit­bringen. Genutzt wird es für den Unterricht, Tests und Hausauf­gaben. Dazu, diese Neuerung anwenden zu können, mussten das 115-jährige Hauptgebäude an der Pestalozzistrasse und alle anderen von der Schule genutzten Bauten so ausgerüstet werden, dass Hunderte von Schülerinnen und Schülern das lokale Funknetz (WLAN) zusammen, also im gleichen Moment, nutzen können.

Zahlreich waren im letzten Jahrzehnt die Änderungen der pädagogischen, methodischen und didaktischen Ansätze mit dem Ziel, die Bildungsqualität auf gymnasialer Ebene zu sichern und nach Möglichkeit zu ver­bessern.

Bleibt die Frage: Was machen zum Beispiel die 145 Maturandinnen und Maturanden, die in diesem Sommer das Gymnasium Burgdorf verlassen haben, aus den erworbenen Fähigkeiten? «Viele nehmen ein Studium auf, doch wissen sie oft noch nicht, welches dies sein wird. Etliche machen ein Zwischenjahr oder rücken in die Rekrutenschule ein», antwortet Stefan Iseli, der sich dabei auf die jüngste Maturandenbefragung stützt.

Die Position festigen

Und wie beurteilt der stellvertretende Rektor die Position seiner Schule in zehn Jahren? «Ich bin überzeugt, dass wir ein fester Bestandteil der Bildungslandschaft in Burgdorf und damit ein starkes Bindeglied zwischen der Volksschule und der Tertiärausbildung sein werden.» Zudem werde bis dann sicher die Schulraumfrage des Gymnasiums geklärt sein, sagt Stefan Iseli. (Berner Zeitung)