Wie Beat Feuz zum Wandern anregt

Gemäss der Homepage von Emmental Tourismus gibt es in der Region nicht weniger als 34 Themenwege. Sie decken von den Kräutern über die Sonnenenergie bis hin zu den Sagen, den Bauernhäusern, den Holzbrücken und den Täufern alle erdenklichen Bereiche ab, die das Emmental ausmachen. Wenn im Graubünden schon der Schellenursli seinen Themenweg hat, ist klar: In Schangnau braucht es einen Beat-Feuz-Weg.

Denn spätestens seit dem 12. Februar dieses Jahres wird die Gemeinde im obersten Zipfel des Emmentals unweigerlich mit Beat Feuz in Verbindung ge­bracht. An diesem denkwürdigen Tag wurde der Skirennfahrer Abfahrtsweltmeister. Damit hat er laut seinem Fanklub «ein Vierteljahrhundert Einsatz, Kampf, Leidenschaft, Ehrgeiz und niemals endende Freude am Skifahren vergolden» können.

Fährt man durch die Gemeinde und betrachtet all die Plakate, Fahnen und anderen Aushänge, die von Lauben und an Haus­wänden immer noch den Erfolg «ihres» Beat feiern, erhält man den Eindruck, halb Schangnau gehöre seinem Fanklub an. Und so wird man am Ortseingang neuerdings auch im «Weltmeister-Tal» willkommen geheissen.

Was die Heimisbacher am Simon-Gfeller-Gedenkmarsch einmal pro Jahr machen, können die Fans von Beat Feuz jetzt täglich – wenn sie Lust haben: auf den Spuren ihres Idols wandeln. Der Wanderweg, der von Bumbach die Emme entlang nach Kemmeribodenbad führt, be­stand zwar schon vorher. Jetzt heisst er Beat-Feuz-Weg. «Das passt haargenau», findet Daniel Haldimann, Präsident des für das Projekt verantwortlich zeichnenden Fanklubs.

Das passt, weil der Weg gleich unter dem Hang beginnt, an dem Feuz das Skifahren entdeckte. Nicht einmal zwei Jahre alt sei er gewesen, als er – noch in Windeln – zum ersten Mal auf «zwei länglichen Brettern» stand, die für ihn fortan die Welt bedeutet hätten, liest man auf einer weiteren Tafel. Der Weg passt auch zu Feuz, weil er weder geradeaus noch schön eben verläuft. Schon nach der zweiten Station wartet ein kurzer, aber steiler Anstieg, der daran denken lässt, inwiefern wohl das hügelige Gelände zu des Weltmeisters strammen Oberschenkeln beigetragen hat.

Aufwärts ging es auch mit der Karriere von Beat Feuz. Aber nicht nur und nicht stetig. Den ersten Dämpfer erlitt er am Tag vor seinem achten Geburtstag, als er bei einem Sprung beide Fersen brach und drei Monate auf den Rollstuhl angewiesen war. Was das für den Jungen, der auch den Beinamen «Kugelblitz» trägt, bedeutet haben muss, darüber kann man nachdenken, während sich die Wanderung nun einem idyllischen Wäldchen nähert. Jetzt muss einer schon ein eingefleischter Feuz-Fan sein, wenn er das Auge von dem weich bemoosten Waldboden weg auf Tafeln lenken kann, die die weiteren Auf und Ab seiner Karriere beschreiben.

Während Beat Feuz bisher keinen Anlass sah, sich auf den erreichten Lorbeeren auszuruhen, können seine wandernden Fans etwa in der Mitte der Strecke eine Pause einschalten. Ein Grillplatz lädt zum Verweilen ein. Der Grill ist neu. Wie alle Tafeln und alle weiteren Installationen sei auch er gesponsert worden, sagt Daniel Haldimann. Die im Luzernischen beheimatete Firma GIS, die Elektrokettenzüge und Kransysteme baut, erstellte die Brätlistelle im Rahmen eines Lehrlingslagers. Nächstes Jahr soll der Platz um einen gedeckten Unterstand erweitert werden.

Noch habe die Zeit nicht gereicht, alle nötigen Bewilligungen einzuholen, erklärt der Fanklub-Präsident. An fünf Posten seien auch noch Einrichtungen geplant, die den Wanderer dazu anregen sollen, sich anders als bloss wandernd zu betätigen. So werde man dort etwa das Gleichgewicht «und alles, was es braucht zum Skifahren» trainieren können.

Es war nicht allein der Fanklub, der die Idee hatte, Beat Feuz sei eine derart bedeutende Persönlichkeit, dass ihm ein Themenweg gewidmet werden müsse. Auch Vertreter der Gemeinde und des Verkehrsvereins hätten zu dem Projekt angeregt, sagt Haldimann.

Tatsächlich steht ein Mann im Wald und liest, wie man schon 2007 habe ahnen können, dass Beat Feuz «irgendwann ein ganz Grosser» sein werde. Ja, die Wanderung machten er und seine Frau wegen des neuen Themenwegs, sagt er. Doch aus Zofingen angereist sind Otto und Silvia Arber dann doch nicht allein deshalb. Sie verbringen ihre Freizeit regelmässig auf dem Campingplatz in Bumbach. Aber Fans sind sie: «Er ist ja so bescheiden», schwärmt sie.

Kurz vor dem Kemmeribodenbad heisst es, auf das Ziel fokussiert zu bleiben, so wie sich das Beat Feuz wohl auch immer wieder sagen musste. Denn wer den Weg Richtung Emme verlässt, wundert sich, warum er auf einmal vor einer Tafel steht, die ihn animiert, Tennisbälle und den Schlegel einer Kuhglocke zur Hand zu nehmen und damit Kuhglocken-Kricket zu spielen. Wer nicht aufpasst, landet auf einem anderen Themenweg, auf einem, der sich mit der Geschichte des Kemmeribodens befasst. Beide enden beim Restaurant. Dahinter aber starten zwei weitere. Einer nennt sich «Kemmeriboden Bankgeheimnis», der andere ist ein Skultpurenweg. Wer weiss, ob die Schangnauer nicht auch noch einen Künstler auftreiben, der aus einem Holzträmel einen Kugelblitz aufsteigen lässt. (Berner Zeitung)