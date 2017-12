Ypsomed auf Expansionskurs

1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt die Firma Ypsomed weltweit. Allein am Standort Burgdorf, unmittelbar neben dem Bahnhof Oberburg, forschen, entwickeln, produzieren, verkaufen und verwalten 380 Personen die Hightechprodukte der nach eigenen Angaben «führenden Entwicklerin und Herstellerin von Injektions- und Infusionssystemen für die Selbstmedikation und ausgewiesenen Diabetesspezialistin mit über 30 Jahren Erfahrung».

Die einst von Willy Michel gegründete und nun von seinem Sohn Simon geführte Unternehmung wächst kräftig. Im ersten Semester des Geschäftsjahrs 2017/2018 erzielte Ypsomed mehr Umsatz und mehr Gewinn. Und die eben veröffentlichten Prognosen sind noch ­rosiger.

60 bis 80 neue Arbeitsplätze

Investiert wird nicht nur in Human Power, sondern ebenso in die Infrastruktur. Anfang September wurde die alte Fabrikhalle mit dem Scheddach, in welcher der Werkzeugbau der Ypsomed eingerichtet war, abgebrochen. Gegen Ende Oktober wurde an gleicher Stelle mit den Bauarbeiten für die Abteilungen Werkzeugbau und Technikum begonnen. Im Oktober 2018 soll dieser Gebäudeteil bezugsbereit sein.

Mit dem Ziel, 60 bis 80 neue Arbeitsplätze zu generieren, wird das dreistöckige Bürohaus verlängert. Ab März 2019 soll dieser Erweiterungsbau genutzt werden können. Entsprechend den neuen Arbeitsstellen wird auch die Kapazität der Kantine vergrössert und durch eine Terrasse erweitert. Zudem wird die ­Umgebung – zwischen Neubau und Lochbachstrasse – zu einer Grünanlage mit Bäumen und Parkplätzen.

Auf Wunsch von Firmenchef Simon Michel werden vier Ladestationen für Elektrofahrzeuge eingerichtet. Bebaut werden kann diese Fläche, weil das Gebäude der Mazda-Garage Burkhard & Partner abgebrochen wird. Für die Realisierung sämtlicher Bauten und Anlagen investiert das Medizinaltechnikunternehmen mehr als 20 Millionen Franken.

Hohe Anforderungen

«Dank riesigem Wetterglück und einem Topeinsatz der Bauhandwerker sind wir terminlich voll auf Kurs», sagt Fritz Kirchhofer, Senior Engineer Technology – trotz einer Verzögerung von 14 Tagen wegen diverser Altlasten. Die Firma Lenco, die zuvor im Schedbau Plattenspieler produzierte, betrieb an diesem Ort auch Galvanik- und Reinigungsanlagen für ihre Hi-Fi-Produkte. ­Entsprechend belastet war der Untergrund mit Trichlorethan. Zudem waren die geplättelten Wände einst mit Asbestklebstoff befestigt worden, und auch das Dach war asbestgebunden. Eine Sanierung im grossen Stil wurde dadurch nötig.

Der Neubau für die Abteilung Werkzeugbau habe sich aus ­verschiedenen Gründen aufgedrängt, erklärt Kirchhofer: «Weil wir die Kunststoffspritzwerkzeuge für unsere Produktionsstätten zu einem grossen Teil selbst herstellen, platzte der zur Verfügung stehende Raum aus allen Nähten.» Ebenso hätten die heutigen Anforderungen bezüglich Vibrationsschutz und Klimatisierung nicht mehr eingehalten werden können.

Die im Werkzeugbau arbeitenden 30 bis 40 Personen werden künftig die nahezu doppelt so grosse Fläche zur Verfügung ­haben. Die neue Flachdachhalle werde so gebaut, dass man das Raumklima gut im Griff habe. «Weil wir oft im Tausendstel­millimeterbereich arbeiten, darf es zu keinerlei Temperaturschwankungen kommen», betont Kirchhofer.

Neuer Standort in Schwerin

Erfolgte die Qualifizierung der Spritzgusswerkzeuge bisher auf den Produktionsmaschinen in Solothurn und im Lochbach, wird im Neubau nun ein sogenanntes Technikum eingerichtet. Dieser Arbeitsschritt wird künftig an einem Ort – an der Brunnmattstrasse – konzentriert.

Mit ein Grund dafür ist, dass Ypsomed in Schwerin, im deutschen Bun­desland Mecklenburg-Vorpommern, einen neuen Standort eröffnet: «Bevor die Werkzeuge nach Schwerin geliefert werden, müssen diese nicht nur sauber gefertigt, sondern auch kontrolliert, geprüft, optimiert und in Betrieb genommen werden – bis die Prozesse tadellos funktionieren.» 10 bis 12 Personen werden ab Herbst 2018 im Technikum ­beschäftigt sein.

Unternehmensleiter Simon Michel sei darauf bedacht, dass sich der Neubau auch optisch gut präsentiere. «Damit man den Werkzeugbau und das Technikum auch Besuchern präsen­tieren kann, wird auf hochstehende Bauqualität Wert gelegt», betont Mediensprecher Julian Stressig. Bleibt die Frage: Wann drängt sich wegen des stetig wachsenden Personalbestandes die nächste Erweiterung auf? «Ich hoffe», sagt Fritz Kirchhofer, «dass die neuen Räumlichkeiten eine gewisse Zeit ausreichen ­werden.» (Berner Zeitung)