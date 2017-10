Zwei Jungköche auf dem Weg nach oben

Küchenchefs, die in der Gastronomie an der Spitze mitmischen wollen, begeben sich Tag für Tag auf eine Gratwanderung. Erfüllen sie die Leistung, welche die Testesser der Gourmetbibel «Gault Millau» von ihnen erwarten, können sie ihre Punktezahl vom Vorjahr halten. Wird ein Supplement erbracht, resultiert vielleicht ein Punktegewinn. Doch läuft es in der Küche einmal nicht so rund, kann schnell ein Abstieg resultieren. Diese schmerzliche Erfahrung musste jetzt Torsten Bolz machen. Er steht seit 2009 am Herd des Romantikhotels Bären in Dürrenroth.

Dank konstanter Leistung hatte er bisher keine Mühe, die 14 Punkte, die ihm die «Gault Millau»-Testesser weiland verliehen haben, zu halten. Doch in der eben erschienenen Ausgabe 2018 ist das diametral anders. Die Kritik, die auf den Küchenchef niederprasselt, ist schonungslos und etwas gar hart ausgefallen. Wohl wird darauf hingewiesen, dass es für die Küche unter Leitung von Bolz keine leichte Aufgabe sei, gleich in mehreren Sälen und Stuben für lukullische Höhenflüge zu sorgen. Doch die Feststellung

«Bei unserem Besuch hatte sein Team nicht den besten Tag» lässt darauf schliessen, dass die Feinschmecker aus dem Hause Ringier unzufrieden aus Dürrenroth abgereist sein dürften.

Um den Aufstieg kämpfen

«Der Fisch aber war wässerig und ohne jeden Geschmack» ist da ebenso zu lesen wie die Feststellung, dass der grossen Portion Bärlauchcremesuppe etwas mehr Konzentration gutgetan hätte. Wohl stimmte «ein überraschend komponiertes Basilikum-Ananas-Sorbet» die Kritiker letztlich etwas versöhnlich. Doch die Kalbsleber auf Bärlauchlinsen, die «bis ins Innerste durchgebraten, hart und nur mit viel gutem Willen überhaupt essbar» war, hatte längst dazu geführt, dass der Bären für ein Jahr mit 13 «Gault Millau»-Punkten auskommen muss.

«Der Punktverlust ist nicht der Weltuntergang, aber es ärgert mich schon», sagte Küchenchef Bolz am Dienstag auf Anfrage. Bei einer Gästezufriedenheitsrate von 91 Prozent glaube er zwar nicht, alles verkehrt gemacht zu haben, «trotzdem nehme ich die Kritik ernst». Der Punktverlust werde Ansporn sein, mit neuem Schwung zu kontern und den verlorenen Punkt in einem Jahr zurückzuerobern. Er nehme es sportlich: «Wir werden jetzt um den Aufstieg kämpfen.»

Der Verlust ist ein Gewinn

Der Vergleich zum Fussball, den Torsten Bolz heranzieht, ist nicht aus dem Tierbuch: «Jeden Abend muss man um Punkte spielen. Man muss liefern und kann nicht sagen, das ist nur ein Freundschaftsspiel. Aber es gibt Abende, an denen man das Tor nicht trifft.» Dieses Malheur scheint dem Bären-Team am Tag des Besuchs der «Gault Millau»-Leute passiert zu sein. Bolz selbst hat gerade in diesem Jahr ganz andere Feedbacks von zufriedenen Gästen erhalten. Klar sei ihm jedoch, dass man gerade in einem Gasthof auf dem Land nicht allen Geschmäckern gerecht werden könne: «Die einen wollen möglichst raffiniert essen und die anderen wie bei Mutti.»

«Jeden Abend muss man um Punkte spielen. Aber es gibt Abende, an denen man das Tor nicht trifft.»Torsten Bolz, Küchenchef Hotel Bären, Dürrenroth

Mit einem Punktverlust muss sich auch das Führungstrio des Landgasthofs Löwen in Heimiswil auseinandersetzen. Doch von Katerstimmung ist bei Gastgeberin Nadia Schenk, Küchenchef Marco Lau und Kevin Bracher, Service, nichts zu spüren. Im Gegenteil. Letzterer sagte am Dienstag am Telefon: «Sie rufen sicher wegen unserer Superbewertung im ‹Gault Millau› an.» Wenn sie nach ihrem Start im Löwen gleich mit 12 Punkten benotet würden, sei dies kein Verlust, sondern ein Gewinn. Die bisherigen 13 Punkte habe sich Daniel Lüdi erkocht, nicht der jetzige Küchenchef. «In dieser Konstellation hat im Löwen nie jemand gewirtet. Für uns sind die 12 Punkte deshalb kein Abstieg», betonte Kevin Bracher. Sie seien zufrieden, im Gastroführer bereits im ersten Jahr erwähnt zu werden.

Mit Kritik haben die Testesser indes nicht gegeizt: «Das mit einer ziemlich geschmacklosen Morchelfarce übermässig gefüllte Rindsfilet wurde von Sauce béarnaise, schmackhaftem buntem Gemüse und ziemlich ambitionslos zubereiteter Rösti begleitet.» Ein Urteil, mit dem die neue Crew umgehen kann: «Wir sind eine so junge Firma, dass wir Ratschläge zur Verbesserung gerne entgegennehmen und versuchen werden, es künftig besser zu machen.» Kevin Bracher träumt schon vom 13. Punkt. Dazu besteht Hoffnung, heisst es doch zum Schluss der Kritik: «Das junge Serviceteam hat offensichtlich Spass an der Arbeit und kriegt den Betrieb nach einer gewissen Anlaufphase sicher in den Griff.»

Schon wieder einen mehr

Zwei Köchen aus dem Emmental verleiht der «Gault Millau» in der Ausgabe 2018 je einen zusätzlichen Punkt, bei beiden ist es der 15. Und beide wirken in der Burgdorfer Altstadt: Lukas Kiener steht im Restaurant Zur Gedult am Herd, Christian Bolliger im Hotel Stadthaus. Kiener, der im Dienst von Pablo Alonso steht, hatte sich erst vor einem Jahr den 14. Punkt erkocht. Jetzt geht es bereits wieder nach oben. «Ich habe Megafreude für unseren Betrieb, für die Sache, aber am meisten für Lukas», betonte der in den Ferien weilende Alonso. Kiener sei ein Spitzenkoch, der noch weit mehr Erfolg haben werde, «bei mir oder dann an einem anderen Ort. Ich schätze Lukas und seine konstante Qualität auf höchstem Niveau sehr.»

Geradezu euphorisch tönt es von den Kanarischen Inseln her. «Es geht mir super. Wenn man in den Ferien ist und solch eine schöne Nachricht empfangen darf, kann es einem nicht besser gehen», sagte Christian Bolliger am Dienstag. Das ganze Stadthaus-Team habe den 15. Punkt verdient: «Wir bemühen uns, jeden Tag auf dem gleich hohen Niveau zu kochen.» Der Aufbau seines Küchenteams trage jetzt Früchte, «das macht extrem Spass». Weil er sich zu 100 Prozent auf sein Team verlassen könne, müsse er sich auch in seinen Ferien keine Sorgen machen. Denn: «In unserer Küche gibt es keine One-Man-Show.» (Berner Zeitung)