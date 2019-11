Ach du Schande, ein Erotikmarkt

Plötzlich ist es wieder da. Dieses merkwürdige Gefühl, währenddem man vom Parkplatz der Shoppingmeile in Richtung des ominösen Geschäfts geht. Die verführerischen roten Lippen im Signet wecken Jugenderinnerungen: an damals, als es eine Art Mutprobe war, einmal durch den Erotikmarkt zu huschen – getarnt mit vermeintlich unauffälligen Sonnenbrillen und Hüten. Und wie damals schlägt auch jetzt das Herz auf einmal schneller. Hektisch blickt man nach links und rechts. «Was, wenn mich meine Nachbarn sehen?» Einfach so tun, als ob man eigentlich das Möbelhaus nebenan angepeilt hätte, scheint der perfekte Ausweg aus der imaginären Bredouille. Doch dann schiebt man die spiessbürgerlichen Gedanken beiseite, passiert die automatische Schiebetür.