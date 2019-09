Als der Country-Stern verglühte

Am 7. September 1999 war in der «Berner Zeitung» zu lesen: «Zu wenig Leute: Das Horner-Fest ist gestorben».

«Wir können weder dem Wetter noch anderen Veranstaltungen die Schuld geben, die Bedingungen waren optimal.» Die Aussage eines Verantwortlichen des «Horner-Fest» genannten Country-Festivals in Ranflüh vor 20 Jahren war klar und deutlich. «Der Anlass ist in dieser Gegend und in dieser Form einfach nicht mehr gefragt.»