Als der SCL den Abendverkauf zu bodigen drohte

In der «Berner Zeitung» vom 1. Oktober 1999 war zu lesen: SCL konkurriert den Abendverkauf.

Die Saison 1999/2000 brachte eine Neuerung in der Eishockey-Nationalliga A: Der Spielplan sah jetzt auch Matchs am Freitagabend vor. Eine gute Neuigkeit, könnte man meinen. Die meisten Leute arbeiten am Samstag nicht, sie können den Ausgang geniessen, haben Zeit und Musse, sich ein Eishockeyspiel anzuschauen und danach bei einem Bier oder Mineral und einer Wurst noch etwas zu verweilen.