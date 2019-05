Als der Turnverein ein Pferd kaufte

Damals überschrieb der sich auflösende TV Goldbach dem neu gegründeten TV Lützelflüh-Goldbach sein ganzes Barvermögen in Höhe von 45 Franken und 10 Rappen. Jedoch nur unter einer Bedingung: Sollte sich der TurnvereinLützelflüh-Goldbach auflösen, müssten die45 Franken und 10 Rappen samt Zinsen angelegt werden.

Und zwar zugunsten des nächsten Turnvereins, falls im Dorf von neuem einer gegründet werden sollte. Als Garantie wurden sämtliche Turngeräte verpfändet. Nur wenn das Geld wieder zurückgezahlt worden war, durften die Turngeräte verkauft werden.

Wie genau es mit den verpfändeten Geräten und den 45 Franken weiterging, ist nicht überliefert. Was jedoch überliefert ist: Der Turnverein wurde 1910 aufgelöst, 1911 wieder gegründet und während des Ersten Weltkriegs (1914–1918) komplett auf Eis gelegt.

Erst mit dem Friedensvertrag von Versailles und dem Abbau des Schweizer Militärs – viele Turner wurden in der Armee gebraucht– war der Weg für den TV Lützelflüh endgültig frei.

Wein, Weib und Gesang

Das Geld war in den Anfangsjahren des Vereins immer wieder ein Problem: So wurde 1919 auf die Teilnahme am kantonalen Turnfest und auf den Bezirksturntag verzichtet. Um für die Zukunft Geld zusammenzukriegen wurden Gartenfeste organisiert.

Bereits 1919 reichte der Reingewinn für eine erste Anschaffung: Der Verein erstand ein Pferd. Doch auch ein Jahr später nahm der Verein an keinem Turnfest teil. Diesmal aber, weil man sich «turnerisch nicht auf der Höhe fühlte». Erst 1923 reiste der Club zu neunt ans Bezirksturnfest in Utzenstorf.

Und das gleich mit der nötigen Motivation: Zwei Liter Wein versprach der Oberturner bei günstiger Rangierung. Wie günstig die Rangierung war, verschweigt die Chronik leider.

Im gleichen Jahr, 1923, führte der Turnverein ein Theater auf. Da die Mitgliederzahl begrenzt war, wurden zur Unterstützung «Töchter aus dem Dorf» angeheuert, die einen Warengutschein von 6 Franken bekamen– die Teuerung einberechnet, sind das heute rund 38 Franken.

Im Lauf der Jahre wurde diese Prämie kleiner, sodass die helfenden «Töchter» mit einer Vereinsfotografie im Wert von 3 Franken abgespeist wurden. Endgültig eingespart werden konnten diese «Auslagen» aber erst, als die Frauen einen Damenturnverein gründeten, mit dem der TV zusammenarbeitete.

Für die erste Teilnahme an einem Turnfest (Bild von 1923) motivierte der Oberturner seine Mannen, in dem er ihnen zwei Liter Wein versprach.?Fotos: PD

Ein eigener Tambour

In der Regel wurden die Vorstandssitzungen und Versammlungen mit einem Lied eröffnet und geschlossen. Das war bis Ende der 1950er-Jahre Usus. Dabei gab es nur wenige Ausnahmen, wovon jedoch eine überliefert ist. Am 7. Juni 1947 verzichteten die Turner auf den Gesang, weil «nämlich draussen das Rösslispiel genug Musik kreischte».

Noch zwei Jahre zuvor behandelte die Versammlung einen Antrag, dass während der Wintermonate sogar mehrere Lieder einstudiert werden sollten. Letztmals wurde das Turnerlied zum Abschluss der Hauptversammlung 1971 gesungen.

Musik schien in einem Turnverein der 40er- und 50er-Jahre sowieso eine viel prominentere Rolle zu spielen. Damals wurde noch auf Vereinskosten ein eigener Tambour ausgebildet. Und als dieser bei einer Turnfahrt fehlte, musste flugs ein auswärtiger Kollege als Trommler engagiert werden.

Er wurde «für seine Her- und Rückreise entschädigt und den ganzen Tag verköstigt». Schon einige Jahre zuvor hatte man Scherereien mit der Trommel gehabt: Das Instrument war verschwunden und musste abgeschrieben werden.

Zuerst der Garten

Auch die Startzeit der Turnstunden – jeweils am Dienstag und am Freitag – sorgte zuweilen für Diskussionen: Eigentlich begann das Training 1943 um 20 Uhr, doch der Oberturner formulierte einen Vorschlag.

Er beantragte, die Turnstunden im Sommer um eine Viertelstunde nach hinten zu schieben, weil «da ja jeder am Abend noch etwas im Garten zu kratzen habe.»

Alle Informationen stammen aus dem Buch «75 Jahre Turnverein Lützelflüh-Goldbach» aus dem Jahr 1994. Die Feier zum 100-jährigen Bestehen des findet am 31. Mai und 1. Juni auf dem Sportplatz Emmenschachen statt.