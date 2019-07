Auch in Lyssach wird aufgerüstet

Künftig sollen die Nutzerinnen und Nutzer von Natels und anderen Mobilfunkgeräten der neusten Generation auch rund um Lyssach mit einer schnelleren Datenübertragung bedient werden. Laut einer zurzeit laufenden Baupublikation will die Swisscom ihre Mobilfunkanlage an der Brunnackerstrasse mit neuen Antennentypen versehen, will heissen: Die Anlage wird auf 5G umgerüstet.

Einsprachefrist ist der 29. Juli. Bislang habe es noch keine Einsprachen gegeben, sagt Gemeindeschreiber Stefan Flückiger auf Anfage. In der Regel kämen diese, wenn überhaupt, erst auf den letzten Drücker.

«Keine Mehrstrahlung»

Swisscom-Mediensprecherin Esther Hüsler beruhigt allfällig Besorgte schon jetzt: Die neue Technologie laufe meist auf den gleichen Frequenzen wie heute 4G und ihre Vorgängergenerationen. «Auf den neu vergebenen Frequenzen wurden zum Beispiel Fernseh-Aussenübertragungen der SRG übertragen.»

Die WHO-Empfehlungen

Solche Mobilfunktechnologien seien bereits seit Jahren in der Luft und gut erforscht. Zumal die Wissenschaft die neue Technologie mit vielen Studien begleitet und untersucht habe, ohne einen Beweis für eine schädliche Wirkung von Mobilfunkantennen auf den Menschen zu finden. Natürlich nur solange die von der WHO empfohlenen Grenzwerte der nichtionisierenden Strahlung eingehalten würden, so Hüsler weiter. «Diese Grenzwerte sind in der Schweiz zehnmal strenger als im EU-Raum und werden laufend überwacht.»

Alle 14 bis 16 Monate

Alle 14 bis 16 Monate verdopple sich die übertragene Datenmenge momentan, erklärt Esther Hüsler. «Das ist der wichtigste Grund für die Einführung von 5G, auch in Lyssach.» Die älteren Einrichtungen könnten sonst in absehbarer Zeit den Mehrverkehr nicht mehr bewältigen. Nach Erhalt der Baubewilligung dauert es etwa drei bis sechs Monate, dann sind die neuen Antennen betriebsbereit.

