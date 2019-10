Autobahneuphorie und Schreckensszenarien

Verena Huber Nievergelt trägt zwei Exemplare ihres Buches unter dem Arm. Sie läuft durch die Korridore der Fabrikstrasse 8 im Von-Roll-Areal und sucht eine ruhige Ecke. Huber arbeitet seit 2012 als Dozentin für Textiles Gestalten an der Pädagogischen Hochschule in Bern. Sie ist Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt Fotografiegeschichte. Von 2007 bis 2011 führte sie als Dissertation das Forschungsprojekt «Von Agglomerationen und Autobahnen. Fotografische Diskurse zur veränderten Siedlungslandschaft der Schweiz zwischen 1960 und 1991» durch. Dafür hat sie Archive durchforstet und die Darstellung von Autobahnen und Agglomerationen in den Medien wie auch in der Kunst recherchiert. 2014 ist ihre Dissertation als Buch im Hier+Jetzt-Verlag erschienen.