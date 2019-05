«Bänkli sind eine Art analoges Instagram»

Sie mahlt eigentlich schon lange nicht mehr: Die Mühle in Lützelflüh. Der Betrieb wurde 1970 eingestellt und das Gebäude an die Gesangs- und Theaterpädagogin Jolanda Rodio verkauft. Rodio legte den Grundstein für das, was heute in der Kulturmühle passiert, nämlich für die Kultur. Am Samstag wird aber wieder gemahlen. Anlässlich des nationalen Mühlentags wird auch in Lützelflüh wieder Mehl hergestellt, genauso wie in über 400 weiteren Mühlen in der ganzen Schweiz.