Bauernhaus brannte komplett nieder

Es war kurz vor 6.20 Uhr am Freitagmorgen, als an der Dorfstrasse in Alchenstorf ein Bauernhaus in Vollbrand geriet.

Bei der Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Regio Koppigen, Regio Kirchberg und die Berufsfeuerwehr Bern beteiligt. Es gelang den Einsatzkräften zwar, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Jedoch konnten sie nicht verhindern, dass das Bauernhaus sowie der damit verbundene Stall komplett zerstört wurden. Nachlöscharbeiten sind aktuell immer noch im Gang.