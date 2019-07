Bauernhaus durch Brand zerstört

Am Samstagmorgen um 3.15 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass an der Hintergasse in Kirchberg ein Bauernhaus in Brand geraten sei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Es konnte nicht verhindert werden, dass das Bauernhaus zerstört wurde.