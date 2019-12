Behinderter vergeht sich an Bub

Was als «Doktorspiele» begann, endete als Strafverfahren vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau: Die Staatsanwaltschaft warf einem 20-jährigen Schweizer sexuelle Handlungen mit einem Kind vor. Der Angeklagte, der damals als Pflegesohn bei einer Familie im mittleren Emmental lebte, soll den 10-jährigen Buben des Paars im Keller des Hauses mehrfach gezwungen haben, die Hose herunterzulassen. Dann habe der Ältere dem Jüngeren an den Penis gegriffen und ihn aufgefordert, dasselbe bei ihm zu tun, heisst es in der Anklageschrift. Sein Wunsch nach oraler Befriedigung sei unerfüllt geblieben, obwohl er dem Kleinen gedroht habe, ihm die Freundschaft aufzukündigen, wenn er nicht tue, wie ihm geheissen.