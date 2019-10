Bei diesen Wahlen kann es jeden treffen

Wenn Frau Meier Pech hat, kann es sein, dass man ihr am Nachmittag des 17. November 2019 mitteilt, sie sei in den Gemeinderat von Rüderswil gewählt worden. Auch wenn sie meilenweit davon entfernt ist, eine Kandidatur überhaupt jemals ins Auge zu fassen. Die Stimmberechtigten von Rüderswil müssen an der Urne ein neues Mitglied für den Gemeinderat bestimmen. Die Bisherigen Susanne Beer (SVP) und Daniel Rösch (BDP) haben auf Ende 2019 demissioniert.