Bewässerungsanlage sorgt für Diskussionen

Der Rasenplatz beim Schulhaus in Alchenstorf ist in schlechtem Zustand. Die Löcher in der Grünfläche sind nicht nur unschön anzuschauen. Sie stellen auch eine Unfallgefahr dar. Insbesondere für die Schüler, die den Platz im Sportunterricht nutzen. Aber auch für die Vereine und die Dorfbevölkerung, die sich dort treffen. Dass der Platz saniert werden muss, war an der Gemeindeversammlung denn auch unbestritten.