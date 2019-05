Bibliothekarin nach 50 Jahren entlassen

Als Ursula Käser in der Bibliothek Rüegsau zu arbeiten begann, wurde die Welt auf den Kopf gestellt. Doch davon bekam die damals 21-Jährige kaum etwas mit. «Ich unterrichtete seit einem Jahr Vollzeit an der Primarschule und war damit ausgelastet», erinnert sich Käser an das Jahr 1968. Das Jahr, in dem der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King erschossen wurde oder die sowjetische Armee den Prager Frühling stoppte.