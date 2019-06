Blumenladen in der Oberstadt geht zu

In der Burgdorfer Oberstadt geht eine Ära zu Ende: Am 30. November schliessen Irene und Urs Arnold die Türe ihres «Blumen Garten» für immer. Die gelernte Floristin übernahm das Geschäft im Februar 2004 von ihren Eltern Annemarie und Peter Christen, die es zuvor 17 Jahre lang geführt hatten. Eine ihrer Teilzeitmitarbeiterinnen war 14 Jahre lang Tochter Irene.

«Gross ist die Freude darüber, dass das Traditionsgeschäft weitergeführt wird», hiess es damals in der «Berner Rundschau». Anwohner wurden zitiert mit den Worten: «Es wäre ein Verlust für den Kronenplatz, wenn die Vielfalt der Ladengeschäfte nicht erhalten bliebe.»

Standortbestimmung

Dafür, dass dieser Verlust nun doch Tatsache wird, gebe es mehrere Gründe, sagt Irene Christen. «Einerseits rückt mein 50. Geburtstag näher. Für mich war dies der Anlass zu einer gründlichen beruflichen Standortbestimmung.» Dabei hätten sie und ihr Partner erkannt, dass zwischen dem Aufwand und dem Ertrag aus zeitlichen, logistischen und wirtschaftlichen Gründen eine immer grössere Lücke klaffe. Zweitens erwarte ihre Mitarbeiterin Christa Fuhrer Ende Jahr ihr erstes Kind und werde nach der Geburt nicht in den «Blumen Garten» zurückkehren.

Was mit dem Laden passiere, sei offen, sagt Irene Christen. Das Haus, in dem er sich befindet, werde verkauft. Mit der frühzeitigen Bekanntmachung der Geschäftsschliessung hoffe sie, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Denn: «Zu wissen, dass in diesen Räumen auch nach unserem Auszug ein Laden betrieben wird, würde mich freuen.»

Eine Pause machen

Sie selber werde nach dem Abschied vom «Blumen Garten» «wohl erst einmal Pause machen». Denn «um herauszufinden, auf welchem Weg wir weitergehen wollen, benötigen wir Zeit. Die haben wir aber erst ab Ende November.» Bis dahin gehe es im Laden weiter wie bis anhin. Im Vergleich zu den Vorjahren gebe es nach den Sommerferien (sie dauern vom 20. Juli bis 10. August) aber eine besondere Aktion: Dann starte der Räumungsverkauf.

(ue)